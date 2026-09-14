МО: в пригороде Херсона военные «Днепра» уничтожили склады боеприпасов ВСУ

Дроноводы «Днепра» вскрыли и подтвердили координаты военных объектов одного из соединений ВСУ в пригороде Херсона, а затем скорректировали удары российской авиации по ним.
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