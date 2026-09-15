БлокнотРУ По словам депутата от немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт", президент Владимир Путин может бить по военным предприятиям ФРГ на вполне законных основаниях.
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