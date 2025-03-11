LEGO начнет сама выпускать игры — без помощи сторонних студий На данный момент...

LEGO начнет сама выпускать игры — без помощи сторонних студийНа данный момент самым масштабным игровым проектом LEGO остается ее долгосрочное сотрудничество с Epic Games — в прошлом году королевская битва Fortnite получила режим LEGO, который быстро стал одним из самых популярных направлений игры.
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