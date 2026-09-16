Thomas Trutschel/picture alliance/photothek.de/TASS Из-за ослабления поддержки со стороны Запада, переключившего внимание на конфликт на Ближнем Востоке, а также из-за коррупционных скандалов, затронувших окружение лидера киевского режима Владимира Зеленского, будущее Украины выглядит неопределенным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Комендантский час...
- ВЛ В МИД назвали нел...
- Politico: Пентаго...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым