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TAC: будущее Украины никогда не было настолько неопределенным

TAC: будущее Украины никогда не было настолько неопределенным

Thomas Trutschel/picture alliance/photothek.de/TASS Из-за ослабления поддержки со стороны Запада, переключившего внимание на конфликт на Ближнем Востоке, а также из-за коррупционных скандалов, затронувших окружение лидера киевского режима Владимира Зеленского, будущее Украины выглядит неопределенным.

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