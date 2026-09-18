Водородный Hilux от Toyota превзошёл электрический по всем параметрам. Но заправляться ему негде

Запас хода 400 км, буксировка 2,5 тонны и пятиминутная заправка — однако сеть 700-бар водородных станций для легковушек в Европе схлопнулась на 70% с 2023 года Toyota подтвердила выпуск водородного пикапа Hilux на топливных ячейках к 2028 году — первого коммерчески доступного среднеразмерного пикапа на водороде в Европе.