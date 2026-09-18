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Водородный Hilux от Toyota превзошёл электрический по всем параметрам. Но заправляться ему негде

Водородный Hilux от Toyota превзошёл электрический по всем параметрам. Но заправляться ему негде

Запас хода 400 км, буксировка 2,5 тонны и пятиминутная заправка — однако сеть 700-бар водородных станций для легковушек в Европе схлопнулась на 70% с 2023 года Toyota подтвердила выпуск водородного пикапа Hilux на топливных ячейках к 2028 году — первого коммерчески доступного среднеразмерного пикапа на водороде в Европе.

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