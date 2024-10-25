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СССР-Россия

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    Здесь ошибаться нельзя. Тише едешь - дальше будешь!Правильно делают.Кирпичик к кирпичику

Кирпичик к кирпичику

Кирпичик к кирпичику

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Добрый день, Империя. Я так понимаю, что многие недовольны саммитом в Казани - вот ежели бы весь мир в труху, то тогда оно конечно.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Поживём, увидим. Слишком уж долго и вяло кирпичики кладут. Долгострой
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19 час.
Nikolay Stepanov
Здесь ошибаться нельзя. Тише едешь - дальше будешь!Правильно делают.
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19 час.
ИК
Иосиф Калинин
Или, вообще, никуда не приедешь!
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6 час.

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