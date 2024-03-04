Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 775 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Откуда по Брянску прилетело? И по Белгороду каждый день летит? Можно в это место Орешник прислать? Или это ухудшит пе...Ракеты рвут Тель-...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Сергей Косторнов, понимаю, что вы специально написали провокационный комментарий,  вы сейчас показали полное отсутств...Долги за коммунал...
  • Михаил Е
    Угу. Эта тема, видимо, из газеты "СПИД-Инфо" образца восьмидесятых-девяностых. Там тоже кому-то десять лет условно су...МОК отстранил США...

На Западе выпустили методичку: теперь любителей детей нельзя называть своим именем. Как негров - неграми.

На Западе выпустили методичку: теперь любителей детей нельзя называть своим именем. Как негров - неграми.

И, всё-таки, я не понимаю, как, откуда, почему у них всё это в головах берётся? Я имею в виду "коллективный запад" и всякие разнообразные новшества в области полового воспитания и связанных с этим психических расстройств, которые по итогу ведут к полнейшему моральному разложению общества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Севастопольский
УБЛЮДКИ !
Ответить
2 г.
Гарий Щерба
А  КУДА  этим Западным  ЛИБЕРАЛЬНЫМ  СОДОМУ и  ГОМОРУ   ДАЛЕЕ ПАДАТЬ , если они уже  просто на просто  ДНИЩЕ ПРОБИЛИ ..??!!??
Ответить
2 г.
наверх