На Западе выпустили методичку: теперь любителей детей нельзя называть своим именем. Как негров - неграми.

И, всё-таки, я не понимаю, как, откуда, почему у них всё это в головах берётся? Я имею в виду "коллективный запад" и всякие разнообразные новшества в области полового воспитания и связанных с этим психических расстройств, которые по итогу ведут к полнейшему моральному разложению общества.