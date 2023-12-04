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В Госдуме решили окончательно обобрать россиян и предложили взимать с них очередной грабительский налог

В Госдуме решили окончательно обобрать россиян и предложили взимать с них очередной грабительский налог

Глядя на то что происходит в последнее время в нашей Государственной думе, возникает большое желание вызвать в стены парламента экзорциста, что бы он выгнал бесов из тел персонажей напяливших на себя брендовые костюмы с российским триколором на лацкане.

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