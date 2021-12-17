Под новый год житель Уссурийска решил обогатиться телевизором, вытащив его из чужого дома

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 59-летнего местного жителя о незаконном проникновении в его жилище и хищении телевизора.
Популярные статьи
- Показное занятие по боевой готовности проведено с личным составом подразделений Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск
- Полицейские Югры исполнили новогоднюю мечту особенного ребенка
- Вы знали, что в Ленинграде жил ученый, расшифровавший письменность древних майя? О нем сняла фильм «Редакция»
Свежие комментарии