Под новый год житель Уссурийска решил обогатиться телевизором, вытащив его из чужого дома

Под новый год житель Уссурийска решил обогатиться телевизором, вытащив его из чужого дома

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 59-летнего местного жителя о незаконном проникновении в его жилище и хищении телевизора.

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