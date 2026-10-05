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СахПресс

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Ребенок получил травму на прогулке: детсад на Сахалине выплатит 200 тысяч рублей

Ребенок получил травму на прогулке: детсад на Сахалине выплатит 200 тысяч рублей

Детский сад в Анивском районе выплатит 200 тысяч рублей компенсации ребенку, который получил травму во время прогулки.

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