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Без общения и общих сцен: как живут взрослые дети Марии Максаковой* Илья и Людмила

Без общения и общих сцен: как живут взрослые дети Марии Максаковой* Илья и Людмила

Старшие дети оперной певицы Марии Максаковой* давно выросли. Сын Илья и дочь Людмила сознательно выбрали непубличную жизнь и не комментируют отношения с матерью.

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