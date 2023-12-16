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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ребров о конфликте Дзюбы с Эмери: «У Артема был 10-й номер, а Унаи говорил, что надо соответствовать. Такие штуки Дзюбу задевали. В итоге все закончилось тренеришкой»

Ребров о конфликте Дзюбы с Эмери: «У Артема был 10-й номер, а Унаи говорил, что надо соответствовать. Такие штуки Дзюбу задевали. В итоге все закончилось тренеришкой»

«Отношения Эмери с Дзюбой были реально непростые. У Артема тогда был десятый номер, а Унаи часто отмечал, что это многое значит.

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