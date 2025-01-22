Эрдоган провоцирует новую гражданскую войну в Сирии

Как известно, римский государственный деятель Марк Порций Катон старший являлся непримиримым врагом Карфагена и заканчивал все свои речи в сенате вне зависимости от повестки дня и темы своего выступления одной и той же избитой фразой: «Карфаген должен быть разрушен».