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Эрдоган провоцирует новую гражданскую войну в Сирии

Эрдоган провоцирует новую гражданскую войну в Сирии

Как известно, римский государственный деятель Марк Порций Катон старший являлся непримиримым врагом Карфагена и заканчивал все свои речи в сенате вне зависимости от повестки дня и темы своего выступления одной и той же избитой фразой: «Карфаген должен быть разрушен».

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