Финансист Мехтиев: необходимо регулярно проверять свою кредитную историю

Одна из основных ошибок владельцев банковских карт заключается в передаче информации о реквизитах близким, заявил в беседе с агентством "Прайм" основатель сервиса "Кредчек", член Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
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