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Главу СК по Петербургу Павла Выменца освободили от должности

Главу СК по Петербургу Павла Выменца освободили от должности

Главу ГСУ СК России по Петербургу Павла Выменца освободили от должности и перевели в Москву. Теперь он займет пост заместителя руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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