Администрация Челябинска выставила на аукцион право комплексного развития участка площадью 13,9 га в границах улиц Елькина, Тимирязева, Цвиллинга и Овчинникова со стартовой ценой 4,4 млн рублей.
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