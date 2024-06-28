🇮🇷 В Иране официально стартовали всеобщие выборы президента. Старт процессу дал верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи, который проголосовал за одного из кандидатов.
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🇮🇷 В Иране официально стартовали всеобщие выборы президента. Старт процессу дал верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи, который проголосовал за одного из кандидатов.
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