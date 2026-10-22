Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС».
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А что остаётся Европе, сознаться в своей провальной политике? Только и остаётся - обвинить Россию. Ничего нового еврочиновникам в голову не приходит, как свалить с больной евро-головы на здоровую российскую, а вот заняться реформами в своей стране на благо народа и таким образом покончить с бунтами - в голову не приходит.