ERC: ураганы в Атлантике стали мощнее из-за глобального потепления

В сентябре 2024 года разрушительный тайфун «Хелен» стал причиной гибели 200 человек. Исследование, опубликованное в журнале Environmental Research: Climate, показало, что изменение климата привело к усилению почти 85% ураганов в Северной Атлантике в период с 2019 по 2023 год.