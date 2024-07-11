Англия вышла в финал Евро-2024 после победы над Нидерландами

Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро-2024, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:1. Матч проходил на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде, где английские футболисты смогли взять верх над своими соперниками благодаря голам Гарри Кейна и Олли Уоткинса.