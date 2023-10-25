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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Бенине готовы сыграть со сборной России: «Это было бы хорошо, спорт нас объединяет. У нас с РФ есть меморандум, связанный со спортом»

В Бенине готовы сыграть со сборной России: «Это было бы хорошо, спорт нас объединяет. У нас с РФ есть меморандум, связанный со спортом»

«У нас есть договоренность с Россией, подписанный меморандум, который связан со спортом. Сборная России может приехать в Бенин для проведения товарищеского матча.

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