Военное обозрение

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День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году

День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году

Военный парад на Красной площади. 7 ноября 1941 года. Фото А. Устинова. Главархив Москвы 7 ноября исполняется 81 год со дня проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году.

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