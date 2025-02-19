О нелегкой и короткой жизни первого Ульяновского автозавода в 1943-44 годах «Мы дружили с одной семьей эвакуированных с заводом ЗИС из Москвы.
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О нелегкой и короткой жизни первого Ульяновского автозавода в 1943-44 годах «Мы дружили с одной семьей эвакуированных с заводом ЗИС из Москвы.
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