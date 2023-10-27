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Воронка конфликта: в Кремле предупредили о критической напряжённости на Ближнем Востоке

Воронка конфликта: в Кремле предупредили о критической напряжённости на Ближнем Востоке

Риска втягивания дислоцированных в Сирии российских военных в боевые действия в связи с ракетными ударами США по территории этой страны нет, однако в регионе сложился критический уровень напряжённости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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