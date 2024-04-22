Риелтор Рачкова: профессионалы помогут не продешевить при оценке стоимости квартиры

Узнать реальную рыночную стоимость квартиры можно, обратившись к профессионалам. Они помогут не продешевить, рассказала вице-президент «Гильдии риэлторов Московской области» Татьяна Рачкова в беседе с РИАМО.
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