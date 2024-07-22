Зелень для здоровья: польза сезонных овощей и трав

Одним из наиболее распространенных видов сезонной зелени является шпинат. Богатый витамином К, витамином А, фолиевой кислотой и железом, шпинат способствует укреплению костей, поддержанию здоровья глаз и улучшению работы сердечно-сосудистой системы.