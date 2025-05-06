NHB: подростки с психическими расстройствами проводят больше времени в соцсетях

Ученые из Кембриджского Университета выяснили, что молодые люди с психическими расстройствами проводят больше времени в социальных сетях и имеют другие ощущения от этого, чем те, у кого нет таких проблем.
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