МТС разрешила бесплатно раздавать трафик со смартфонов, но не всем абонентам.

Россиянин

А Мотиву пофигу. Как брал плату за раздачу, так и берет. Видимо из-за того что в списках у ФАС их не было. Но не стоит радоваться. Сотовые компании, не мытьем так катаньем всеравно возьмут свое. Они просто напросто скорости обрежут. А вот для увеличения скорости потребуют отдельную плату.