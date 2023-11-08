Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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МТС разрешила бесплатно раздавать трафик со смартфонов, но не всем абонентам.

МТС разрешила бесплатно раздавать трафик со смартфонов, но не всем абонентам.

07.11.2023 [11:04] Компания МТС отменила плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств для тарифов с предоплаченными пакетами трафика, объяснив решение желанием создать «наиболее комфортные условия потребления мобильного интернета» для своих абонентов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу оператора.

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Комментарии
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Россиянин
А Мотиву пофигу. Как брал плату за раздачу, так и берет. Видимо из-за того что в списках у ФАС их не было. Но не стоит радоваться. Сотовые компании, не мытьем так катаньем всеравно возьмут свое. Они просто напросто скорости обрежут. А вот для увеличения скорости потребуют отдельную плату.
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