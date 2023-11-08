МТС разрешила бесплатно раздавать трафик со смартфонов, но не всем абонентам.

07.11.2023 [11:04] Компания МТС отменила плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств для тарифов с предоплаченными пакетами трафика, объяснив решение желанием создать «наиболее комфортные условия потребления мобильного интернета» для своих абонентов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу оператора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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