Девятимесячный младенец утонул в ванне в Уфе в Республике Башкортостан. По предварительным данным, ребенок умер во время водных процедур, находясь дома с матерью.
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Как можно отвлечься,когда двое маленьких детей в ванне