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«Автобан» приступил к бурению геологических скважин на четвертом этапе М-12 «Москва – Казань»

«Автобан» приступил к бурению геологических скважин на четвертом этапе М-12 «Москва – Казань»

После получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» приступил к бурению скважин для инженерно-геологических изысканий на четвертом этапе скоростной магистрали М-12 “Москва-Казань”.

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