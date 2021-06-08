«Автобан» приступил к бурению геологических скважин на четвертом этапе М-12 «Москва – Казань»

После получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» приступил к бурению скважин для инженерно-геологических изысканий на четвертом этапе скоростной магистрали М-12 “Москва-Казань”.
После получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» приступил к бурению скважин для инженерно-геологических изысканий на четвертом этапе скоростной магистрали М-12 “Москва-Казань”.
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