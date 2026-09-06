Рязанский суд вынес приговор за покушение на сбыт наркотиков

Рязанский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Д., 1992 года рождения и К., 1990 года рождения, признанных виновными в покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
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