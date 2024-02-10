Русские опустошили холодильники и применили "климатическое оружие". Новое признание фон дер Ляйен

Европа решила всем показать, что бывает даже с самыми мощными странами тогда, когда у них нет суверенитета! Тут вышла Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, и рассказала, что у грозной объединённой Европы, которая чуть ли не круче самих США, почему-то возникла куча проблем, и все – из-за России! Из-за той самой, у которой сама же Урсула вроде как «порвала в клочья экономику»!.