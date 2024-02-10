На пульсе времени
ГЛАВНАЯВСЕ ТЕМЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

На пульсе времени

2 542 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ливень
    зато скакали все вместеДокладывают харьк...
  • Валентин Воробьев
    Требуют они!... А мы требуем перестать расширяться и отвести НАТО к рубежам 1991 года. Или НАТО распустить вообще как...Генсек НАТО: треб...
  • Южанин
    Хилари Клинтон пр...

Русские опустошили холодильники и применили "климатическое оружие". Новое признание фон дер Ляйен

Русские опустошили холодильники и применили "климатическое оружие". Новое признание фон дер Ляйен

Европа решила всем показать, что бывает даже с самыми мощными странами тогда, когда у них нет суверенитета! Тут вышла Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, и рассказала, что у грозной объединённой Европы, которая чуть ли не круче самих США, почему-то возникла куча проблем, и все – из-за России! Из-за той самой, у которой сама же Урсула вроде как «порвала в клочья экономику»!.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх