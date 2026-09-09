Податьвсуд.РФ: Самозапрет на азартные игры: что это такое и как оформить?

С 1 сентября 2026 года в России заработал механизм самозапрета на участие в азартных играх. Это значит, что человек может добровольно внести себя в специальный перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх.
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