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Податьвсуд.РФ

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Податьвсуд.РФ: Самозапрет на азартные игры: что это такое и как оформить?

Податьвсуд.РФ: Самозапрет на азартные игры: что это такое и как оформить?

С 1 сентября 2026 года в России заработал механизм самозапрета на участие в азартных играх. Это значит, что человек может добровольно внести себя в специальный перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх.

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