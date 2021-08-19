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Жиго может перейти в «Торино» за 4 млн евро (SportItalia)

«Торино» обсуждает со «Спартаком» возможный трансфер защитника Самюэля Жиго. Итальянский клуб пока не делал предложений по 27-летнему французу, но стороны могут договориться примерно за 4 млн евро, сообщает журналист SportItalia Джанлуиджи Лонгари.

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