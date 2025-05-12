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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко вышла в 1/4 финала на пятом турнире подряд

Соболенко вышла в 1/4 финала на пятом турнире подряд

Первая ракетка мира в четвертом круге победила Марту Костюк – 6:1, 7:6(8). Она выиграла 15-й матч на тысячниках подряд и теперь ведет у Костюк в личных встречах 4:0.

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