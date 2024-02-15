Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет, сообщили в МИД. «На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена — до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов», — сказали ведомстве.