Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет, сообщили в МИД. «На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена — до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов», — сказали ведомстве.
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