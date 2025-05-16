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Россиянам рассказали о признаках депрессии

Россиянам рассказали о признаках депрессии

Для клинической депрессии характерно полное отсутствие интереса к жизни и к самому себе, но стоит выявлять заболевание на ранних стадиях, иначе могут возникнуть изменения в химии мозга, которые принудят человека к постоянному приему препаратов, рассказал «Ленте.

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