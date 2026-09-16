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Условия работы маркетплейсов в России изменятся с 1 октября

Условия работы маркетплейсов в России изменятся с 1 октября

С 1 октября 2026 г. в России начнут действовать новые правила для маркетплейсов, продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов.

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