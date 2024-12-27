В Барнауле почти все учителя уволились из школы № 99 после скандала с директором

Таким образом педагогический коллектив поддержал начальника, на которого написал жалобу бывший сотрудник школы В Барнауле преподаватели школы № 99, расположенной в поселке Лесном, уволились почти полным составом.
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