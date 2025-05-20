Замкомандира взвода 92-го сапёрного полка группировки войск «Север» с позывным Потап заявил, что половина боеприпасов, обнаруженных российскими сапёрами в освобождённых от ВСУ районах Курской области, произведена странами НАТО.
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