Страна и люди

9 696 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Миша Потапов
    Ох, к чему-то это всё приведёт, к нехорошему.ЦАРЬГРАД: АКАДЕМИ...
  • Сергей Андросов
    То что хохлы задумали, разделить на 10, плюнуть и забыть. Контрнаступ тому пример.Украинский буксир...
  • Navigator56R ВладиМир
    А что вы будете делать с оружием, которое есть у запада ???Российские ВКС на...

Паника из-за высоких потерь

Паника из-за высоких потерь

В рядах ВСУ нарастает паника из-за высоких потерь в ходе неудавшегося контрнаступления. В сеть просачивается всё больше обращений военнослужащих ВСУ, которые жалуются на высокие потери в своих подразделениях и ужасающую активность российских войск.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх