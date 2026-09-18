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Duncan Sheik, composer and 'Barely Breathing' singer, dies at 56

Duncan Sheik, a Grammy-nominated singer and the Tony-winning composer behind the Broadway musical "Spring Awakening," died Thursday at age 56.

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