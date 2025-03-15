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Ранункулюс — цветок 2025 года. Всё о посадке и лучших сортах

Цветущие растения из семейства лютиковые давно и успешно выращиваются в наших садах. Это и роскошные «свечки» дельфиниумов, и разноцветные звездочки аквилегии, и синие «башмачки» аконитов, и даже буйные лианы клематисов.

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