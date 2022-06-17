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Министр транспорта региона проинспектировал дорожный ремонт в Новодвинске

Министр транспорта региона проинспектировал дорожный ремонт в Новодвинске

Сегодня в рамках нацпроекта работы ведутся на улицах Фронтовых бригад, Космонавтов и Мельникова.Общая протяженность ремонтируемого полотна составляет порядка 3,6 километра.

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