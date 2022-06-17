Министр транспорта региона проинспектировал дорожный ремонт в Новодвинске

Сегодня в рамках нацпроекта работы ведутся на улицах Фронтовых бригад, Космонавтов и Мельникова.Общая протяженность ремонтируемого полотна составляет порядка 3,6 километра.
Популярные статьи
- Пока вы спали: в Россию по «серой схеме» прибыла продукция Apple и Bosh
- Александр Цыбульский выступил с инициативой организовать единый проект по поиску и подготовке управленческих кадров для Арктики
- Архангельская область и федеральный оператор заключили соглашение о формировании комплексной системы обращения с ТКО
Свежие комментарии