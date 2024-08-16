Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 546 подписчиков

Красных линий нет. Галкина* можно заставить прославлять Россию. Есть лишь ряд условий

Красных линий нет. Галкина* можно заставить прославлять Россию. Есть лишь ряд условий

Пародист Максима Галкин*, как стало известно, готов отказаться от русофобских шуток на концертах и, более того, обслуживать корпоративы состоятельных русских граждан – вопрос лишь цены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх