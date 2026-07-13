Как кибершпионаж превращается в новый фронт противостояния

В современном конфликте линия фронта давно вышла за пределы окопов. Одним из ключевых направлений противостояния стала цифровая среда, где борьба идёт за информацию: кто раньше узнает о перемещениях техники, маршрутах снабжения и действиях противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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