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Аргументы и Факты

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Тайный сценарий Макрона: Париж вынашивает новый план по Киеву и Зеленскому

Тайный сценарий Макрона: Париж вынашивает новый план по Киеву и Зеленскому

В Париже 13 июля прошла встреча так называемой «коалиции желающих» с участием Владимира Зеленского. Девять европейских стран и Украина договорились о создании общей европейской программы противоракетной обороны.

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