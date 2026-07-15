Тайный сценарий Макрона: Париж вынашивает новый план по Киеву и Зеленскому

В Париже 13 июля прошла встреча так называемой «коалиции желающих» с участием Владимира Зеленского. Девять европейских стран и Украина договорились о создании общей европейской программы противоракетной обороны.
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