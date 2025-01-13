Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Кубок мира по биатлону-2024/25 5-й этап Рупольдинг, Германия Расписание гонок 15 января, среда Индивидуальная гонка, мужчины 16:10 16 января, четверг Индивидуальная гонка, женщины 16:10 17 января, пятница Эстафета, мужчины 16:20 18 января, суббота Эстафета, женщины 16:20 19 января, воскресенье Масс-старт, мужчины 14:30 Масс-старт, женщины 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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