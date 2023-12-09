«Сказка о рыбаке и рыбке» и новогоднее шоу: афиша Севастопольского театра танца на каникулах

Знаменитая сказка Александра Сергеевича Пушкина, рассказанная языком хореографического искусства… Такой необычный подарок готовит к новогодним каникулам Севастопольский академический театр танца имени Елизарова.
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