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МЕДИА ТОК

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Траты на ИИ бьют рекорды: Alphabet отчиталась о росте выручки и падении денежного потока

Траты на ИИ бьют рекорды: Alphabet отчиталась о росте выручки и падении денежного потока

Alphabet (материнская компания Google) увеличила прогноз капитальных расходов на год до 195-205 млрд долларов — такой шаг вызывает у инвесторов опасения из‑за растущих вложений в технологии искусственного интеллекта.

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